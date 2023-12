Pyongyang accroît sans cesse la menace contre Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne cesse d’accroître la menace à l’encontre de sa voisine du Sud après la rupture de l’accord militaire du 19 septembre.Dans un article publié aujourd’hui par le Rodong Sinmun, Pyongyang affirme que la situation politique de la péninsule coréenne tourne de plus en plus mal, et que la provocation militaire sud-coréenne en est la cause.Il affirme également que la responsabilité de la suspension de l’accord est elle aussi à rejeter sur Séoul. Le journal du Parti des travailleurs a expliqué que le gouvernement sud-coréen avait, le premier, nié l’existence de ce texte. Il aurait aussi violé l’accord de 2018 - toujours selon le journal nord-coréen - en menant des exercices de tir au canon et en diffusant des émissions de propagande par haut-parleurs. Le quotidien a critiqué la Corée du Sud, estimant qu’elle a éliminé le dernier outil - qu'est l'accord militaire du 19 septembre - permettant d’empêcher les éventuels affrontements militaires dans la ligne de démarcation militaire.Le ministère sud-coréen de la Réunification a fait savoir, de son côté, qu’aucun message n’était diffusé actuellement par haut-parleurs. Il a aussi indiqué que Pyongyang essayait de diviser la société sud-coréenne, notamment en dénigrant son chef d’Etat. Mais sa tentative illustrerait une fois de plus, selon lui, seulement un niveau en dessous du commun.