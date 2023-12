Véhicule spatial à combustible solide : troisième tir d'essai près de l’île de Jeju

Photo : KBS News

Le troisième lancement d’un véhicule spatial à combustible solide a eu lieu aujourd’hui, à 14h, heure de Séoul, près de l’île méridionale de Jeju. A 15h45, une première communication a été établie avec le bureau de contrôle de Yongin dans la province de Gyeonggi. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Défense.Les deux derniers tirs d’essai remontent à mars et à décembre 2022. Lors de ces derniers, les engins avaient été lancés avec une charge fictive et n’étaient pas équipés d’un premier étage.Le véhicule spatial tiré aujourd’hui en était toutefois doté, ainsi que d’un petit satellite, développé par Hanhwa System et équipé d’un radar à synthèse d'ouverture (RSO). Ce dernier aura pour mission d’observer la Terre.Le ministère a expliqué qu’un véhicule spatial à combustible solide convenait au lancement de satellites d’observation et de surveillance, car il a une structure assez simple et peut être lancé à des coûts faibles. La durée de préparation de tir est, selon lui, relativement courte, et les pièces détachées sont aussi fiables. Séoul a estimé que le succès du tir contribuerait à renforcer sa capacité de surveillance spatiale sur fond de menace nord-coréenne.Un responsable de l’armée sud-coréenne a indiqué que l’objectif de l’essai d’aujourd’hui était de tester la capacité du premier étage, qui a la plus puissante force de propulsion. Il a également ajouté que la poussée du véhicule spatial sud-coréen était 1,5 fois plus forte que celle de l’engin nord-coréen.