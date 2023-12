Le bureau présidentiel annonce le remaniement de six ministères

Photo : YONHAP News

Depuis son entrée en fonction, le président Yoon Seok-yeol a procédé au plus vaste remaniement ministériel de l'histoire. Le bureau présidentiel a annoncé aujourd'hui des changements à la tête de six ministères d’importance. C'est une première.La raison ? Pallier le vide potentiel au sein du personnel ministériel qui envisage de se présenter aux élections législatives de l’année prochaine.Choo Kyung-ho, le précédent ministre des Finances et de la Coordination politique, a été remplacé par Choi Sang-mok, ancien conseiller présidentiel à l'Economie. Le poste de ministre des Anciens Combattants a été attribué à Kang Jeong-ae, ancienne présidente de l'Université des femmes Sookmyung. De même, Song Mi-ryeong, ancienne vice-présidente de l'Institut coréen d'économie rurale, a été nommée ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.Les nominations pour les postes de ministre du Territoire, de l'Infrastructure et des Transports, ainsi que de ministre des Océans et des Pêches, ont été attribuées respectivement à Park Sang-woo, ancien PDG de la Korea Land and Housing Corporation, et à Kang Do-hyung, directeur de l'Institut coréen des sciences et technologies océaniques. Ces candidats seront soumis à une audition de confirmation pour garantir leur qualifications face aux responsabilités ministérielles.Par ailleurs, Oh Young-joo, jusqu'à présent deuxième vice-ministre des Affaires étrangères, a été désignée pour succéder au ministre des PME et des startups.Il est à noter que le bureau présidentiel a délibérément évité de concentrer les nominations sur des hommes dans la cinquantaine. En effet, la moitié des candidats retenus sont des femmes.Une autre annonce pourrait être faite au milieu de la semaine, ciblant potentiellement des postes ministériels et vice-ministériels supplémentaires.