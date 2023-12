Institut Sejong : publication d’un recueil de témoignages d’initiation au hangeul

Photo : YONHAP News

Comment me suis-je initié au hangeul et perfectionné à la langue coréenne ? L’Institut Sejong vient de publier les réponses à cette question de 46 élèves originaires de 35 pays différents.Ces derniers travaillent actuellement non seulement comme traducteur mais aussi dans des entreprises sud-coréennes, dans le domaine de l’art et de la culture ou encore dans celui des médias.D’après l’organisation agréée par l’Etat, ces jeunes témoignent tous, dans leur récit, de la manière dont ils ont découvert leur rêve et travaillé dur pour le réaliser et devenir un homme ou une femme de talents. Et ce, grâce à l’enseignement qu’ils ont reçu dans le cadre de leur apprentissage du coréen.Le recueil est accessible à tous sur le site officiel de la fondation. Une vidéo sera aussi disponible dans le courant du mois sur la chaîne YouTube de l’Institut Sejong.