Poutine : le rétablissement des relations sud-coréano-russes dépend de Séoul

Photo : YONHAP News

Vladimir Poutine a déclaré que la restauration des relations entre son pays et la Corée du Sud dépendait de cette dernière et que Moscou, de son côté, était prêt à renouer le dialogue. Il a tenu ces propos lors de la cérémonie de remise des lettres de créance organisée lundi au Kremlin.A cette occasion, le numéro un russe a reconnu que les relations entre Séoul et Moscou traversaient une période difficile. Mais il a ajouté que, jusqu'à quelques années auparavant seulement, les liens bilatéraux s'étaient développés de manière constructive notamment dans le domaine de l’économie où des bénéfices mutuels avaient vu le jour.Lors de l’événement d’hier, le nouvel ambassadeur sud-coréen en Russie, Lee Do-hoon, a remis sa lettre de créance au président russe. Au total, 21 diplomates ont présenté à Poutine les lettres par lesquelles les chefs d'Etat de leurs pays respectifs les accréditent en qualité d'ambassadeur à Moscou. Parmi les nations concernées figurent, outre la Corée du Sud, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ceux-ci font partie des pays désignés comme « non amicaux » par la Russie en raison de leurs sanctions prises à son encontre à la suite de son invasion de l'Ukraine.