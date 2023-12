Grippe aviaire : premier cas dans un élevage cet hiver

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a identifié son premier cas de l'hiver de grippe aviaire (IA) hautement pathogène dans un élevage de volaille. Le siège central de contrôle de l'IA, placé sous le ministère de l’Agriculture, a annoncé lundi qu'un foyer de l'influenza aviaire de type H5N1 a été détecté dans une ferme de canards située de la commune de Goheung dans la province de Jeolla du Sud.Pour rappel, à la fin du mois dernier, un agent extrêmement infectieux de l'IA avait été identifié chez des oiseaux sauvages capturés à Jeonju dans la province de Jeolla du Nord.Les autorités ont donc, en réaction, interdit la circulation du personnel et des véhicules depuis les fermes avicoles et d'autres installations associées dans tout le pays pendant 36 heures, à partir de lundi 11h jusqu'à mardi 23h.Par ailleurs, le Premier ministre a ordonné lundi au ministère de l'Agriculture de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour contenir la propagation du virus. Il a ainsi demandé une interdiction d'accès à l'élevage infecté, un abattage préventif ainsi que des désinfections.Han Duck-soo a également ordonné au ministère de l'Environnement de renforcer la surveillance préventive et les tests sur les oiseaux sauvages, tout en demandant aux autres ministères et aux collectivités locales de coopérer activement.