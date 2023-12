Météo : des températures relativement plus douces ce mardi

Photo : YONHAP News

Ce mardi, il fait plus doux sur la péninsule coréenne. Alors qu’hier, Météo Corée avait enregistré un mercure tombant en dessous de 0°C dans de nombreuses régions, les températures restent aujourd’hui majoritairement dans le positif.Dans le détail, il fait ce matin 2°C à Séoul, à Gwangju et Mokpo dans le sud-ouest. Gangneung, sur la côte est, enregistre une température de 5°C, tout comme Busan et Yeosu. Il fait un peu plus frais, entre -1 et -3°C, dans les villes de Andong, Jeonju et Chuncheon. Le ciel reste découvert sur l’ensemble du territoire et aucune précipitation n’est à prévoir.Cet après-midi, des nuages gris viendront assombrir le ciel de Suwon et de la capitale, mais le reste du territoire restera ensoleillé. Côté températures, il fera 12°C dans tout le quart nord-ouest du pays et 14°C dans le Jeolla du Sud. A Busan, il fera 16°C, c’est presque autant que sur l’île méridionale de Jeju où il fera 17°C.