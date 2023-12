L’inflation a ralenti au mois de novembre

Photo : YONHAP News

La hausse des prix à la consommation en Corée du Sud a légèrement ralenti le mois dernier, tout en restant supérieur à 3 % et ce pour le quatrième mois consécutif.Selon les chiffres publiés ce matin par l'Institut national des statistiques (Kostat), l'indice des prix à la consommation du pays s'est établi à 112,74 en novembre. Il s’agit d’une hausse de 3,3 % par rapport au même mois de l'année dernière. Après avoir reculé à 2,3 % en juillet, le taux d'inflation a continué d'augmenter pour atteindre 3,4 % en août, 3,7 % le mois suivant et 3,8 % en octobre.Son dernier ralentissement est dû, notamment, à une baisse des tarifs des produits pétroliers, qui ont diminué de 5,1 % sur un an.La hausse des coûts des produits agricoles, d'élevage et de la pêche a également ralenti en passant de 7,3 % en octobre en glissement annuel à 6,6 % le mois dernier. Cependant, ils ont vu à eux seuls leurs prix augmenter de 13,6 % sur un an. Un record après les 14,9 % enregistrés en mai 2021.Par ailleurs, les tarifs des produits alimentaires frais - fortement sujets aux variations saisonnière et climatique - ont grimpé de 12,7 % en novembre par rapport à l’année dernière.Enfin, quant à l’indice de base des prix à la consommation qui exclut les produits à prix volatiles tels que les articles agricoles et pétroliers, il a progressé de 3,3 % sur les 12 derniers mois.