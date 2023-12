Parlement : audition de confirmation de Cho Hee-dae choisi à la tête de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui et demain se déroule, à l’Assemblée nationale, l’audition de confirmation du candidat au poste de chef de la Cour suprême.Dans une lettre soumise préalablement au Parlement, Cho Hee-dae a affirmé croire que la tâche la plus urgente et la plus importante consiste, selon lui, à résoudre les problèmes d’accumulation des dossiers dans les tribunaux et des retards dans les procès. Concernant la peine de mort, toujours en vigueur en Corée du Sud même si la dernière exécution remonte à 1997, il a estimé prématuré de l'abolir en raison de l'opinion publique encore réticente et de la portée symbolique de cette sanction.Contrairement à la nomination du candidat précédent, Lee Gyun-yong, qui a été rejetée par l’Hémicycle, celle de Cho n'a pas suscité de polémique particulière. Les interrogations durant son audition de confirmation devraient porter sur des questions essentielles liées à sa mission.Néanmoins, l'opposition pourrait pointer du doigt Cho et le fait qu’il ne pourrait pas aller au terme de son mandat s’il obtient le poste. En effet, en juin 2027, il atteindra 70 ans, soit l'âge légal de la retraite fixé pour le chef de la Cour suprême. Cependant, le mandat de ce poste étant d'une durée de six ans, il devra effectuer un départ anticipé.