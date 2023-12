BTS : demande aux fans de s’abstenir de se rendre dans les camps d’entraînement

Photo : KBS News

L’agence des Bangtan Boys a demandé aujourd’hui aux fans du septuor de s’abstenir de se rendre dans les camps d’entraînement pour dire au revoir à leurs stars préférées, alors que quatre d’entre elles devraient rejoindre l’armée de terre la semaine prochaine.Cette demande a été faite ce matin alors que, la semaine dernière, des bruits commençaient à circuler selon lesquels RM et V partiraient le 11 décembre, suivis de Jimin et Jungkook le lendemain.D’après la confirmation de BigHit Music, RM et V devraient s’enrôler selon leurs procédures respectives tandis que les deux autres garçons s’engageront ensemble. Avant d’ajouter qu’il n’y aura pas d’événements officiels organisés les jours de leurs départs.Ici, en Corée du Sud, le service militaire est toujours obligatoire et tous les jeunes hommes en bonne santé l’effectuent pendant environ deux ans. Parmi les sept stars, c’est Jin qui est devenu, en premier, soldat. C’était en décembre 2022. Leur retour complet en civil est prévu pour juin 2025, une date attendue impatiemment par les membres de BTS tout comme par les Armys.