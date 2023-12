Urée : Pékin souhaite résoudre le problème lié à l'exportation vers la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Pékin a indiqué à Séoul que la récente suspension de son exportation d'urée vers la Corée du Sud semblait être liée à un problème d'approvisionnement sur son territoire. Il a également expliqué qu'il continuait de coopérer pour un bon fonctionnement bilatéral des chaînes d'approvisionnement. C'est ce qu'ont affirmé plusieurs sources ce mardi.Selon ces dernières, les autorités chinoises ont également promis au gouvernement sud-coréen de trouver un moyen de résoudre cette interruption des procédures douanières pour l'expédition d'urée vers le pays du Matin clair, survenue à la fin du mois dernier.Les autorités sud-coréennes leur ont quant à elles fait part de leurs craintes concernant les impacts négatifs potentiels de problèmes d'ordre douanier sur leur coopération bilatérale en matière de chaînes d'approvisionnement. Elles ont également proposé d'activer des canaux de dialogue entre les ministères de l'Industrie des deux pays afin de détecter en amont les anomalies éventuelles.La Corée du Sud et la Chine ont par ailleurs décidé conjointement de créer un organe consultatif composé de directeurs de leurs ministères compétents pour discuter des moyens de stabiliser les chaînes d'approvisionnement bilatérales. Et ce, non seulement pour l'urée, mais aussi pour d'autres produits. Ce mécanisme devrait être mis sur pied au plus tôt ce mois-ci.Pour rappel, le 30 novembre dernier, les services douaniers chinois avaient bloqué l'expédition d'urée industrielle à destination d'une grande entreprise sud-coréenne. Cela étant, même si les cargaisons bloquées à la douane chinoise sont libérées et envoyées en Corée du Sud, l'exportation d'urée risque toujours d'être restreinte puisqu’actuellement l’empire du Milieu subit une pénurie de ce produit utilisée en chimie industrielle pour la synthèse de certains plastiques.