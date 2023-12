Le président Yoon entend soutenir les exportations de services

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a manifesté son ambition en ce qui concerne le renforcement de la compétitivité des exportations. Il veut notamment soutenir l’industrie tertiaire, les PME et les startups. C’est ce qu’il a déclaré ce matin dans un discours lors de la cérémonie de la 60e Journée du commerce qui s’est tenue au centre commercial Coex à Séoul.Le président a également indiqué que les soixante ans d’histoire des échanges mondiaux de la Corée du Sud étaient inséparables de son développement économique. Selon lui, le déficit commercial - qui a duré plus d’un an - a pris fin le mois dernier grâce aux efforts des industriels, et le rythme de reprise des ventes à l’étranger de la Corée du Sud est le plus rapide parmi les principaux pays.Le chef de l’Etat a affiché sa volonté de venir en aide aux acteurs du commerce extérieur afin qu’ils s’épanouissent dans le monde, notamment grâce à l’accord de libre-échange avec le Royaume Uni, l’Inde, ainsi que les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG).Le numéro un sud-coréen a également affirmé son intention de fortifier l’assistance pour les secteurs du contenu, du tourisme, des finances, de la santé et des TIC, et ce, au même niveau que l’industrie manufacturière. Objectif : que la Corée du Sud figure dans le top 10 en matière d’exportations de services d’ici 2027.Yoon compte également mener des politiques pour former plus de 6 000 jeunes spécialisés et augmenter la part des PME dans les exportations à plus de 50 %. Selon lui, les échanges mondiaux sont le moteur de la croissance économique et une source d’emplois de qualité. Ainsi, promouvoir ce domaine revient, selon lui, à améliorer la vie des citoyens sud-coréens.