« 12.12 : The Day » fait 5 millions d’entrées

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes qui sont allées voir « 12.12 : The Day » a dépassé le cap des 5 millions. D’après son heureux distributeur, c’est mardi après-midi vers 15h que ce seuil symbolique a été franchi.Notons que le dernier long-métrage réalisé par Kim Sung-soo, sorti le 22 novembre en Corée du Sud, a réussi à faire 1 million d’entrées en seulement quatre jours. Les 2 millions avaient été dépassés lors de son sixième jour dans les salles obscures, celui de 3 millions en dix jours et enfin celui de 4 millions deux jours plus tard.Ce film, dont le titre original est « Le printemps de Séoul », devient ainsi la troisième œuvre « made in Korea » vue par plus de 5 millions de spectateurs cette année. Les deux premières sont « The Round Up : No Way Out » et « Smugglers ».« 12.12 : The Day » décrit le chaos de décembre 1979, suite à l’assassinat en octobre du président Park. Les rôles principaux sont interprétés par les acteurs Hwang Jung-min et Jung Woo-sung.