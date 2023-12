Parlement : dernière journée d’audition de confirmation du futur chef de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Le candidat au poste de chef de la Cour suprême Cho Hee-dae continuera aujourd'hui de répondre aux questions des députés, dans le cadre de la deuxième et dernière journée de son audition de confirmation à l'Assemblée nationale.Hier, lors de la première journée de l'audition, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir et l'opposition se sont affrontés en l’interrogeant sur des questions telles que la controverse autour de l'indépendance du pouvoir judiciaire et les retards dans les procès. En revanche, les élus n'ont soulevé aucun soupçon particulier concernant la vie personnelle de Cho, ce qui est plutôt rarissime lors d'une audition de confirmation d'un haut fonctionnaire.Dès la fin de l'audition, le Parlement entamera des discussions pour juger de l'adéquation du candidat au poste, en vue d'adopter ou non le rapport d'audition. En cas d'adoption, la nomination de Cho devrait être soumise au vote vendredi lors de la dernière séance plénière de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une proposition de nomination du chef de la Cour suprême est adoptée avec la présence d'au moins la moitié des députés et l'approbation des deux tiers des voix exprimées.