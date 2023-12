Grippe et mycoplasma pneumoniae : les craintes boostent la demande et la production de médicaments

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les fabricants de produits pharmaceutiques augmentent leur production de médicaments contre la grippe pour répondre à la hausse de la demande.En effet, l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a recensé 45,8 cas avec des symptômes de la grippe pour 1 000 consultations externes, entre 19 et 25 novembre. Il s’agit d’un chiffre presque sept fois plus élevé que le critère de référence lors d’une épidémie de grippe.En plus de l’influenza, la bactérie mycoplasma pneumoniae, qui sévit notamment en Chine et en Indonésie, dope la demande des produits pharmaceutiques au pays du Matin clair. De ce fait, Korea United Pharm. Inc. a vu la production de ses antibiotiques et fluidifiants bondir respectivement d’environ 20 et 15 %, d’octobre dernier jusqu’à présent, en glissement annuel. Dong-A Pharmaceutical a pour sa part enregistré, en octobre, des ventes de 423 millions de wons, soit 299 000 euros, avec son médicament contre la fièvre pour enfants, « Champ ». Et ce, contre 152 millions de wons, l'équivalent de 107 000 euros, en août.Les laboratoires sud-coréens, qui disposent de kits de dépistage de la bactérie en question, ont commencé, de leur côté, à passer les procédures de commercialisation pour mettre leurs produits sur le marché.