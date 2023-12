La Chine pourrait réduire drastiquement ses exportations d’urée en 2024

Photo : YONHAP News

Les entreprises chinoises d'engrais pourraient volontairement réduire drastiquement leurs exportations d'urée l'année prochaine. Selon un média spécialisé dans l’économie de l’empire du Milieu, des voix en ce sens se sont fait entendre lors d'une réunion des professionnels du secteur, tenue le mois dernier, en présence de responsables gouvernementaux.Selon les observateurs, les exportations chinoises d'urée devraient être complètement suspendues pendant un certain temps, avant d’être restreintes jusqu'au printemps 2024. D'après un site internet local, quinze des principaux producteurs auraient donné leur accord pour réduire d'un tiers leur volume d'exportations l'année prochaine.Certaines sources diplomatiques à Pékin évoquent la possibilité d'une instauration d'un système de quotas pour l'exportation d'urée, tout en précisant qu'aucune annonce officielle dans ce sens n'a été faite jusqu’à présent par le gouvernement chinois.Si ces spéculations se confirment, la Corée du Sud qui dépend beaucoup de son voisin pour l'urée devrait être fortement pénalisée, d'autant plus qu'actuellement, le pays du Matin clair dispose de seulement trois mois de réserves.Dans la foulée, Lim Soo-seok, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a fait savoir hier que le gouvernement et ses missions diplomatiques en Chine faisaient tous les efforts possibles pour résoudre les difficultés que rencontrent actuellement les compagnies sud-coréennes pour leurs importations d'urée chinoise.Lors de la cinquième réunion du comité mixte Corée du Sud-Chine sur l'accord de libre-échange, tenue en début de semaine dans la capitale chinoise, les représentants sud-coréens ont demandé à leurs interlocuteurs de faire en sorte que les procédures douanières pour l'exportation d'urée vers le sud de la péninsule se déroule sans heurt.