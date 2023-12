Météo : attention aux particules fines

Photo : KBS News

Ce mercredi, l'ensemble du pays du Matin clair connaît un temps généralement nuageux, avec des pluies attendues par endroits dans l'après-midi et la nuit.Les précipitations attendues sont d'environ 5 mm dans la zone métropolitaine et de moins de 5 mm dans le Jeolla. Elles seront d’environ 1mm de la région de Gyeongsang, notamment à Daegu, dans le sud du Gyeongsang du Nord et à l'ouest du Gyeongsang du Sud. Moins d’un centimètre de neige était prévu dans les montagnes du Gangwon avant midi.Ce matin, le mercure affichait 4°C à Séoul, 9°C à Dokdo, 6°C à Busan et jusqu’à 10°C sur l’île méridionale de Jeju. Cet après-midi le temps sera un peu plus chaud avec des températures plus élevées que la normale : il fera 10°C dans la capitale, 14°C à Gangneung, 15°C à Ulsan et Gwangju et enfin 17°C à Jeju.Mais faites attention ! La différence de température entre le jour et la nuit sera très importante, de 10 à 15 degrés, il est donc important de se couvrir même si la météo n’a pas l’air de se prêter à de telles précautions de prime abord.Attention également aux particules fines aujourd’hui, qui présente des concentrations élevées dans la plupart des régions du pays.