Yoon Suk-yeol désigne Kim Hong-il comme chef du régulateur de l’audiovisuel

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a désigné aujourd'hui l’actuel chef de la Commission anti-corruption et des droits civiques, Kim Hong-il, à la tête de la Commission des communications de Corée (KCC).En annonçant ce choix, le chef de cabinet présidentiel Kim Dae-ki a affirmé que le candidat, ancien procureur, dispose des compétences nécessaires à la bonne conduite de ses nouvelles missions notamment grâce à son expertise dans les matières juridiques et à sa capacité à diriger une institution. Il a également précisé que, fort de ses capacités de travail, de sa droiture dans la loi et ses principes et de son sens de l'équilibre, Kim est une personne appropriée pour défendre l'indépendance et l'équité de la KCC.Cette nomination intervient seulement cinq jours après la démission de Lee Dong-gwan, faisant suite à la soumission au Parlement d’une motion de destitution contre lui par le Minjoo, la première formation de l’opposition. Ainsi, le chef de l’Etat semble avoir voulu éviter un dysfonctionnement prolongé de l'organisme de surveillance de l'audiovisuel.