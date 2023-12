Les bus de nuit « autonomes » roulent à Séoul

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a inauguré lundi des bus de nuit autonomes. C’est une première mondiale.Avant hier, vers minuit, des citoyens, empreints de curiosité, sont montés dans ces véhicules. Kim Ji-young, venue de Seongnam, dans la province de Gyeonggi, a confié au micro de la KBS qu’elle est arrivée en première, inquiète à l’idée qu’il y ait du monde.Le bus démarrait lentement. Un chauffeur était assis derrière le volant, mais il ne conduisait pas. Il faisait acte de présence par mesure de sécurité. Le véhicule circule seul sur les voies réservées aux bus, à l’aide de capteurs permettant de détecter les obstacles et de suivre les feux tricolores. Kim Jae-cheol, un Séoulien, a déclaré que l’engin avançait doucement comme les électriques. N’étant pas contrôlé par un conducteur, le véhicule fait cependant parfois des mouvements maladroits. Kim Ye-rin, une autre habitante de la capitale, a témoigné en expliquant qu’il pouvait parfois freiner brusquement.Pour les questions de sécurité, les passagers ne peuvent pas rester debout. L’engin ne roule que quand ils ont tous leur ceinture de sécurité attachée.Ces véhicules de transport en commun, sans conduite humaine, font des allers-retours entre la station de métro de Hapjeong et celle de Dongdaemun, de 23h30 à 5h10 du matin, dans la semaine. Cette ligne compte 40 arrêts, dont ceux de Hongdae, Sinchon et Gwanghwamun.Pour le moment, les trajets sont gratuits. Il ne faut pourtant pas oublier de valider sa carte de transport sur la borne lors de la montée dans le bus pour profiter d’une correspondance gratuite.La municipalité de Séoul compte étendre la ligne jusqu’à la station de Cheongnyangni l’année prochaine.