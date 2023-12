La Corée du Sud célèbre la 60e Journée du commerce

Photo : YONHAP News

Le 5 décembre 2023, c’était la 60e Journée du commerce en Corée du Sud. Il y a de çà six décennies maintenant, elle a été créé afin de célébrer le moment historique où le pays du Matin clair a franchi, pour la première fois, les cent millions de dollars d'exportations. Et c’est à partir de l’année 2011, après avoir dépassé la barre des mille milliards de dollars, que la date a été légèrement déplacée du 30 novembre au 5 décembre.Dans un discours prononcé hier au Coex, un centre d’exposition situé dans le sud de Séoul, le président de la République a fait part de son ambition de renforcer la compétitivité des exportations. Il veut notamment, pour cela, soutenir l’industrie tertiaire, les PME et les startups.Le 60e anniversaire de cette journée a également été l’occasion de retracer un peu l’histoire des exportations de la Corée du Sud. Dans les années 60, tout d’abord, ce sont les produits halieutiques, comme le calamar ou le crabe, qui occupaient une grande partie des ventes à l’étranger. La décennie suivante, ce sont les perruques et les textiles « made in Korea » qui ont été exportés en masse. Et dans les années 80, c’est l’industrie automobile qui a hautement contribué au développement économique du pays. Enfin depuis le milieu des années 90, les produits TIC - pour ne citer que les semi-conducteurs et les smartphones - se sont vendus comme des petits pains partout dans le monde.Pour Yoon Suk-yeol, les soixante ans d’histoire des échanges mondiaux de la Corée du Sud étaient ainsi inséparables de son développement économique.Alors, quel domaine va être le prochain fleuron des exportations ? Les contenus culturels, sans doute. Pour beaucoup de touristes étrangers, il y a cinq ans, lorsqu’on leur disait République de Corée, ils pensaient au téléviseur ou au téléphone portable Samsung. Mais de nos jours, ce sont désormais BTS et la K-pop.