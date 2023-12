Park Jin : la Corée du Sud est un Etat pivot mondial

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré ce matin que les G7 avaient besoin du soutien et de la participation des pays qui ont formidablement réussi à instaurer la démocratie et à réaliser le développement économique, tels que la Corée du Sud et l’Australie.Lors d’une conférence organisée par le groupe de réflexion Near Foundation et la Korea Foundation, Park Jin a souligné que Séoul ne cessait d’élargir ses responsabilités internationales depuis la prise de fonctions du président Yoon Suk-yeol. Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer les rôles des pays démocratiques avancés afin que la société internationale se développe en faveur des valeurs fondamentales, dont la liberté, la démocratie, les droits de l’Homme et l’Etat de droit.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a rappelé, par ailleurs, que l’Union africaine (UA) avait adhéré au G20 en septembre dernier. Avant d’ajouter que la voix du Sud global se faisait de plus en plus entendre. Park a expliqué que le pays du Matin clair se trouvait dans une meilleure position pour jouer ce rôle de pont entre les pays du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest.Le haut diplomate a aussi fait savoir que Séoul élèverait les relations avec les nations d’Afrique, des Caraïbes et ceux insulaires du Pacifique à un niveau plus élevé. Le pays du Matin clair renforcera, selon lui, les bases de la coopération diplomatique avec le Sud. Park a déclaré que le gouvernement sud-coréen annoncerait un « plan d’action » concret à l’occasion du premier anniversaire de sa stratégie indo-pacifique.