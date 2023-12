Les G7 condamne fermement le tir de satellite espion nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères des G7 ont condamné fermement, une fois de plus, le lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord et sa livraison d’armes à la Russie.Dans un communiqué, publié suite à une visioconférence mercredi, les représentants de l'organisation internationale ont affirmé que Pyongyang devait renoncer aux missiles balistiques et aux armes de destruction massive « de manière complète, vérifiable et irréversible ». Ils ont qualifié le tir de Kim Jong-un de violation des résolutions du conseil de sécurité de l’Onu.Et dans le cadre des sanctions contre Moscou, les G7 se sont accordés à limiter les importations de diamant russe dès l’an prochain. Ceux façonnés dans des pays tiers seront également concernés à partir du 1er mars. Il s’agit d’une manière de réduire les moyens de financement de Moscou de la guerre en Ukraine.De l’aide supplémentaire pour le rétablissement de l’Ukraine, la question de la libération des otages par le Hamas et la diversification des chaînes d’approvisionnement ont aussi fait l’objet de discussions.