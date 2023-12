Yoon Suk-yeol promet de faire de Busan un hub international

Photo : YONHAP News

Le président de la République a renouvelé hier sa promesse d’établir les systèmes et les infrastructures nécessaires pour faire de Busan un hub international.Une semaine après la défaite de la deuxième ville du pays du Matin clair dans la course à l’organisation de l’Exposition universelle 2030, Yoon Suk-yeol a transmis un message de remerciement aux citoyens, lors d’une réunion tenue au centre de conventions et d'expositions au port de Busan (BPEX). Il a promis un soutien actif, considérant le développement équilibré de la région métropolitaine de Busan comme une solution fondamentale aux problèmes sociaux, y compris la faible natalité.Le numéro un a déclaré qu’il faudrait tirer profit de tout le territoire pour voir sa croissance évoluer de manière fulgurante. Dans ce but, il a réitéré ses engagements en faveur de la construction d’un nouvel aéroport sur l’île de Gadeokdo et du transfert de la Banque de développement de Corée (KDB) dans la ville portuaire. Enfin, il a mentionné l’établissement d’une loi spéciale visant à développer la ville comme un hub international.Le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Gi-hyeon, le maire de Busan, Park Heong-joon, et une centaine de représentants du milieu économique et de citoyens étaient présents lors de ce rassemblement. A cela se sont ajoutés des hommes d’affaires, dont le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, celui de LG, Koo Kwang-mo, ainsi que le vice-président de SK, Chey Jae-won.