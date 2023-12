Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, pas un nuage à l’horizon sur tout le territoire sud-coréen. Les températures seront elles aussi plus douces que les jours précédents, c’est donc le moment idéal pour prendre l’air et se promener.Ce matin, il fait -1°C à Séoul, Jeonju et Andong et jusqu'à -5°C à Chuncheon. Dans le reste du territoire, le mercure reste au-dessus de 0°C. Il fait notamment entre 3 et 5°C sur la côte est et sud, et même 7°C sur l’île méridionale de Jeju.Cet après-midi, les températures se réchaufferont et le maximum sera une fois de plus pour Jeju avec 15°C. Il fera 11°C dans la capitale, 13°C dans le Jeolla, Daegu et Busan et 10°C à Gangneung.