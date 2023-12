Urée : Séoul s’en procure pour 3,7 mois et distribue des réserves plus tôt que prévu

Photo : YONHAP News

Séoul a annoncé hier s’être procuré assez d’urée pour tenir 3,7 mois, alors que Pékin a suspendu, le 30 novembre, son exportation vers le pays du Matin clair.Lors d’une réunion sur les produits clés de la sécurité économique, le gouvernement sud-coréen a fait savoir que 5 000 tonnes d’urée importées depuis le Vietnam seraient ajoutées aux trois mois de réserve actuelle, augmentant ainsi la capacité d’indépendance de la Corée du Sud à 3,7 mois.Le Service en charge de l'approvisionnement public (PPS) a décidé, de son côté, d’en distribuer près de 2 000 tonnes plus tôt que prévu, notamment aux entreprises ayant des difficultés d’approvisionnement. Il projette aussi de doubler la quantité d’urée mise en réserve à des fins publiques, soit 12 000 tonnes, contre 6 000 actuellement.Séoul a expliqué que des discussions étaient en cours avec Pékin. Il a poursuivi en indiquant qu’il accélérerait les négociations afin de reprendre le plus rapidement possible les importations des produits bloqués par les autorités douanières chinoises. Un responsable du gouvernement sud-coréen a déclaré à la presse le même jour, que la Chine avait interdit l’exportation d’urée vers la Corée du Sud et le Japon, alors même qu’elle n’a pas fait d’annonce officielle à ce sujet.