Kim Jong-un : sa fille lui succédera-t-elle ?

Photo : YONHAP News

Un haut responsable du ministère sud-coréen de la Réunification a estimé que la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un serait, peut-être, la successeure de son père. Ses récentes apparitions en public pourraient être, selon lui, le début de la procédure de transmission du pouvoir.Le 30 novembre, le numéro un nord-coréen a visité des établissements de l’armée de l’air. Cependant, c’est Kim Ju-ae, sa fille, qui se trouve au centre des clichés de l’événement. De fait, sur ses dix-neuf apparitions publiques, seize concernent des activités militaires. Et, lors de sa visite au quartier général des armées de mer et de l’air, cette année, les commandants lui ont fait un salut militaire.De plus, la jeune fille était assise au milieu lors du défilé militaire du 9 septembre, le jour de la fondation du régime nord-coréen. Pak Jong-chon, un haut responsable de l’Armée populaire de Corée, s’est même agenouillé quand il discutait avec elle.L’officiel sud-coréen a présumé qu’un poste « le premier secrétaire » aurait été créé, hiérarchiquement en dessous du « secrétaire en chef » lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs, en 2021. Cela en vue d’une succession prochaine. Il a toutefois indiqué que la Corée du Nord était une société patriarcale, basée sur le confucianisme. De ce fait, il reste donc à voir si une fille pourrait devenir dirigeante, ou non, au nord du 38e parallèle.