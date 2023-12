Réunion des chefs de la sécurité de Corée-USA-Japon

Photo : YONHAP News

Le bureau présidentiel a annoncé hier que la rencontre des chefs de la sécurité de Séoul, Washington et Tokyo se tiendra dans la capitale sud-coréenne ce samedi. Se réuniront donc : Cho Tae-yong, conseiller présidentiel à la sécurité nationale de Corée du Sud, et ses homologues américain et japonais Jake Sullivan et Takeo Akiba.Ce rendez-vous fait suite à l'accord conclu par les dirigeants des trois pays en août, plus connu sous le nom d'« Accord de Camp David ».Le bureau présidentiel sud-coréen a expliqué que des plans détaillés de coopération seront discutés, notamment sur des questions de sécurité régionale telles que la situation nord-coréenne, ainsi que sur des problématiques mondiales et de sécurité économique.Il a également mentionné que la première réunion sur les principales technologies émergentes entre la Corée du Sud et les États-Unis sera présidée par Jo et Sullivan.La tenue de ce dialogue a été décidée lors du sommet Corée-USA en avril dernier, et les deux pays ont l'intention d’avoir une discussion approfondie sur la coopération dans des domaines des semi-conducteurs, des batteries, des énergies propres, de la technologie quantique, de la bioéthique et de l'intelligence artificielle.Jo prévoit de tenir des pourparlers bilatéraux respectivement avec Sullivan et Akiba le 8 décembre.