Cour pénale internationale : un avocat coréen élu juge

Photo : YONHAP News

Paek Kee-bong, un avocat du cabinet Kim & Chang à Séoul, a été élu au poste de juge parmi les six nouvelles nominations à la Cour pénale internationale (CPI) lors de l’assemblée générale des Etats parties aux Nations Unies, tenue mercredi, à New York.Paek est le troisième sud-Coréen à avoir occupé ce poste dont le mandat dure neuf ans après l’ancien président de la CPI, Song Sang-hyun, et Chung Chang-ho, entré en fonction en 2015. Un total de treize candidats venant de treize pays se sont disputés les six sièges. Le sud-Coréen est sorti grand vainqueur de cette élection, récoltant 83 voix sur 123 pays membres dont la Corée du Sud, le Japon et la France.Paek a travaillé au Parquet pendant vingt-deux ans avant de commencer à exercer comme avocat chez Kim & Chang en 2014. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, il avait obtenu « hautement qualifié », la meilleure note donc, du comité consultatif des candidats à la fonction de juge.Rappelons que la CPI compte dix-huit juges et en désigne six nouveaux tous les trois ans pour accomplir un novennat.