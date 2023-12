« Battery gate » : la cour d’appel de Séoul ordonne à Apple de dédommager ses utilisateurs

Photo : YONHAP News

Dans le « Battery gate », scandale à propos de l’obsolescence programmée des iPhones, la Haute cour de Séoul a reconnu hier la responsabilité partielle d’Apple, cassant ainsi le jugement en première instance.En 2016, alors que des plaintes se faisaient de plus en plus entendre concernant les arrêts soudains de ses téléphones, la marque à la pomme croquée avait effectué une mise à jour de son logiciel. Cependant, cette dernière, censée régler le problème, a très vite été soupçonnée de l’aggraver en bridant les capacités de ses smartphones.Des consommateurs ont alors porté plainte contre le géant de l’électronique dans plusieurs pays. En Corée du Sud, environ 63 000 personnes ont saisi la justice en mars 2018 pour réclamer un dédommagement de 200 000 wons par tête, soit près de 140 euros. Le tribunal de première instance avait alors rejeté leur demande, prétextant que rien ne prouvait la causalité entre la mise à jour et le ralentissement des portables.Pourtant, la Cour d’appel a estimé que la société américaine a causé des dommages psychologiques en manquant à son devoir de notification, et a ordonné de verser 70 000 wons à chacun, l’équivalent de 49 euros. Les juges ont déclaré qu’Apple devait fournir des explications suffisantes afin que les utilisateurs puissent choisir d’installer la mise à jour ou non.La firme de Cupertino a répliqué qu’elle n’a jamais altéré le fonctionnement ni la durée de vie de ses produits.