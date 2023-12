PKO : Séoul investit pour la paix mondiale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a promis de faire des bases de maintien de la paix de l'ONU dans chaque pays, « camps intelligents » qui utilisent une technologie de pointe. Il a également annoncé fournir une formation médicale au personnel de ces derniers.Le ministère des Affaires étrangères a en effet indiqué que le gouvernement a participé à la 5ème réunion ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix. Elle s’est tenue à Accra, au Ghana, les 5 et 6 de ce mois, heure locale. Il aurait donc pris cet engagement, soulignant sa volonté de contribuer activement aux opérations de maintien de la paix (OMP) dans le monde.Séoul a également annoncé qu'il soutiendrait particulièrement des projets dont l’objectif est le renforcement de la lutte contre la désinformation. Selon lui, cela permettra d'améliorer les performances de la mission du PKO.La Conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix, lancée en 2016 – et ayant eu lieu en 2021 à Séoul - est l'organe consultatif le plus important en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix des Nations unies (OPKO). La Corée a envoyé une délégation conjointe du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense dirigée par Kwon Ki-hwan, le Coordonnateur diplomatique multilatéral du Ministère des Affaires étrangères, en tant que représentant principal.Le ministère des Affaires étrangères a estimé l’investiture de la Corée du Sud comme membre du Conseil de sécurité pour le mandat de 2024-2025 comme une consolidation de son rôle et de son statut dans le domaine du PKO, qui est, rappelons le, une tâche essentielle de l'organisation onusienne.Pour rappel, le pays du Matin clair envoie environ 600 personnes dans des missions de l’institution internationale au Liban et au Soudan du Sud actuellement, et est son neuvième bailleur de fonds à l’échelle mondiale.