Violence scolaire : le gouvernement crée des postes d’enquêteurs spéciaux

Photo : YONHAP News

Les investigations sur la violence scolaire seront bientôt confiées à des enquêteurs dédiés. Ce projet fait partie du plan d’amélioration du traitement de la violence à l’école, publié ce matin par le ministère de l’Education et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.La création de ce nouveau poste a un objectif principal : permettre aux professeurs de se concentrer sur la protection des victimes et sur les mesures éducatives, plus que sur la recherche de cas de harcèlement – qui est d’ailleurs beaucoup évitée par ces derniers.En tout, 2 700 policiers ou instituteurs retraités ayant de l’expérience dans ce domaine seront recrutés. L’exécutif établira un manuel des tâches pour leur entrée en fonction en mars prochain, au moment de la grande rentrée des classes. Le gouvernement prévoit également de renforcer le rôle des policiers à l’école pour mieux lutter contre la violence dans le milieu scolaire. C’est dans ce cadre qu’il augmentera leurs effectifs de 10 %.Enfin, sous la tutelle du Rectorat, sera fondé un organe consultatif sur la violence en milieu scolaire, où les enquêteurs, les policiers à l’école et les avocats pourront discuter des résultats des examens des affaires.La Fédération des associations d'enseignants de Corée s’attend, quant à elle, à ce que ces mesures permettent aux établissements scolaires d’assurer pleinement leur rôle pédagogique.