Parlement : la session extraordinaire débutera le 11 décembre

Photo : YONHAP News

La majorité et l’opposition se sont entendues afin d’organiser la session extraordinaire de l’Assemblée nationale à partir du 11 décembre. Les séances plénières auront lieu sur deux jours : le 20 pour adopter le projet budgétaire 2024 et le 28 pour traiter les projets de loi.Les députés prévoient ainsi de lancer cette semaine les négociations sur les enjeux pour lesquels ils n’ont pas trouvé d’accord lors la commission ad hoc du budget et des comptes.Le Minjoo, principale force d’opposition, profitera des sessions parlementaires pour entériner le projet de désignation de procureurs spéciaux afin de faire la lumière sur deux affaires. La première concerne la manipulation d'action boursière de la Première dame Kim Keon-hee. La seconde, quant à elle, est relative au « club des 5 milliards de wons », impliquant entre autres Kwak Sang-do, l'ancien député du Parti du pouvoir du peuple (PPP).Par ailleurs, demain se tiendra la dernière réunion plénière de la session ordinaire. Un nouveau vote est prévu pour le projet de loi dit « enveloppe jaune » visant à empêcher le patronat de demander des dommages et intérêts contre les grévistes. Au programme également, un second vote concernant les trois lois sur la radiodiffusion concernant le changement de système de gouvernance des trois chaînes publiques. Yoon a, rappelons-le, exercé son droit de véto sur ces deux textes.Parallèlement, le PPP et le Minjoo ne se sont pas encore mis d’accord sur vote pour la nomination de Cho Hee-dae au poste de chef de la Cour suprême.