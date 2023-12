Hausse du nombre d’étudiants en médecine : les tractations de la KMA se poursuivent

Photo : YONHAP News

L'association des médecins de Corée (KMA) a lancé hier soir une manifestation devant le bureau présidentiel de Yongsan pour protester contre le projet d’augmentation du nombre d’admis dans les facultés de médecine. Elle compte voter une grève générale le 11 décembre et organiser un rassemblement de grande ampleur le 17. Objectif : que le gouvernement retire son plan considéré comme « unilatérale ».La négociation entre l’exécutif et la KMA peine à avancer. Yongsan en effet, affirme de son côté que les statistiques de l’OCDE prouvent le manque de personnel au pays du Matin clair et que son augmentation est inévitable pour répondre à la croissance de la demande prévue.Quant à la KMA, elle a prétendu que le nombre de médecins est suffisant. Si le gouvernement juge nécessaire son augmentation et, par extension, l’agrandissement des quotas d’admissions dans les universités de médecine, il faut selon elle que les deux parties en discutent ensemble et trouvent une solution conjointement.Par ailleurs, les médecins ont pointé du doigt le fait qu’ils portent un fardeau juridique excessif en cas d’accident médical. A cela, les autorités publiques ont répondu qu’elles s’engageaient à trouver une mesure alternative.