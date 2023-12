NYT : Yoon Suk-yeol et NewJeans parmi 71 personnalités les plus stylées de l’année

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol et le girls band sud-coréen NewJeans ont été sélectionnés par le New York Times pour faire partie des 71 personnalités les plus stylées de l’année 2023.Le journal américain a publié la photo du chef de l’Etat sud-coréen chantant « American Pie » dans un dîner avec son homologue Joe Biden, lors de sa visite officielle aux Etats-Unis. Il a commenté que sa performance parfaite à la Maison blanche était digne d’« American Idol », le célèbre télé-crochet de la chaîne ABC.Quant à NewJeans, le quotidien a expliqué que les cinq membres ont dominé le classement Billboard avec des musiques inspirées du R&B de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Il a ajouté que c’est le premier groupe féminin de k-pop à se produire à Lollapalooza, un festival de musique annuel qui se tient à Chicago.Dans la liste, on retrouve également le sénateur démocrate des Etats-Unis Justin Jones et l’actrice américaine Gwyneth Paltrow.