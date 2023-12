Séoul et Hanoï décident de renforcer leur coopération dans le domaine des minéraux essentiels

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Vietnam vont renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine des minéraux essentiels. Cette décision a été prise, hier, lors d’une réunion entre le ministre sud-coréen de l’Industrie Bang Moon-kyu et son homologue vietnamien Nguyen Hong Dien, en visite au pays du Matin clair.Les deux nations ont également profité de cette rencontre, tenue dans un grand hôtel de la capitale, pour signer un protocole d’entente sur la recherche conjointe en matière des chaînes d'approvisionnement en minerais essentiels. Ce dernier permettra d’accélérer la mise en œuvre des projets discutés lors des deux derniers sommets entre Séoul et Hanoï.Pour Bang, les relations bilatérales n'ont jamais été aussi bonnes depuis que les deux pays ont établi des liens diplomatiques en 1992.En termes de gisements de terres rares, le Vietnam se situe au deuxième rang mondial. La quantité de tungstène qu’il possède n’est pas négligeable non plus. Grâce à ses technologies avancées, la Corée du Sud pourra, quant à elle, extraire et raffiner ces minéraux.