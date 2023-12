Parlement : la loi de « l’enveloppe jaune » et les trois lois sur la radiodiffusion doivent être revotées

Photo : YONHAP News

Cet après-midi, l’Assemblée nationale doit tenir la dernière session plénière de la 21e législature. A cette occasion, un nouveau vote de la loi de « l’enveloppe jaune » et des trois lois sur la radiodiffusion est prévu. Pour rappel, le président de la République a exercé son droit de veto contre ces dernières.La première constitue l’amendement des articles 2 et 3 de la législation sur les syndicats, qui restreint l’action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre des grévistes et limite le montant des éventuelles indemnisations. Les trois lois sur la radiodiffusion, quant à elles, révisent la structure de gouvernance des radiodiffuseurs publics. Toutes avaient été adoptées lors de la séance plénière du 9 novembre, à l’initiative du Minjoo, la première formation d’opposition.Divers projets de loi seront également soumis au vote lors de cette réunion. Cependant, les différents partis ne se sont pas encore mis d’accord sur un point : la date du vote concernant la proposition de nomination de Cho Hee-dae à la présidence de la Cour suprême.A ce sujet, le patron du groupe parlementaire du PPP, Yun Jae-ok, a annoncé que son parti continuerait de discuter avec le Minjoo, et que ce dernier devrait clarifier sa position sur le vote d’approbation de Cho. De son côté, le chef de la première formation de l’opposition, Hong Ihk-pyo, a fait savoir que la décision ne serait prise qu’après avoir examiné le rapport du comité spécial d’audition de confirmation des candidats. Cela aura donc lieu lors d’une assemblée générale des députés, ayant lieu avant la session plénière.