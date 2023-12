Météo : douceur pour la fin de semaine

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, le temps sera généralement clair sur tout le pays, mais il y aura des nuages occasionnels dans la zone métropolitaine et dans la province de Gangwon. Le nord de cette dernière verra même quelques gouttes tomber dans le courant de l’après-midi.La température matinale la plus basse va de -1°C à Chuncheon à 12 sur l’île méridionale de Jeju. Il fait 5°C à Daejeon, 7 à Séoul, 10 à Mokpo et 11°C à Busan. Cet après-midi, elles varieront sur tout le territoire entre 14 à 21°C, il fera donc très doux pour un mois de décembre.La concentration de particules fines sera à un niveau « normal » dans toutes les régions. Cependant, la zone métropolitaine et la région de Chungcheong devraient temporairement afficher un « mauvais » niveau dans l'après-midi.Pour samedi, Météo Corée prévoit des températures similaires à aujourd’hui avec du soleil sur l’ensemble du sud de la péninsule. Cependant, le lendemain, des nuages gris viendront cacher le soleil et le mercure chutera un peu pour afficher 2°C à Séoul le matin. Il restera doux sur le reste du territoire, allant de 11 à 20°C dans l’après-midi.