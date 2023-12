USA : le Sénat et la Chambre des représentants publient le NDAA pour 2024

Photo : YONHAP News

Les commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre des représentants des Etats-Unis ont dévoilé, hier, leur projet de loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA) pour l’année prochaine.Cette dernière, législation annuelle qui décide des budgets liés à la défense, est votée séparément par les deux chambres, avant d'être fusionnée pour aboutir à une seule version. Elle doit ensuite être définitivement adoptée lors des séances plénières des deux.Selon le Congrès, ce projet de loi souligne la nécessité pour les USA de renforcer leurs alliances militaires et leurs relations de coopération dans la région Indo-Pacifique, afin d'accroître leur supériorité relative dans la compétition stratégique avec la Chine.Concernant la Corée du Sud, cette proposition de loi recommande au gouvernement américain de maintenir ses quelque 28 500 militaires stationnés dans le pays, et de réaffirmer son engagement pour la dissuasion étendue. Cela serait faisable par la mobilisation de toutes ses capacités de défense. Elle appelle également à renforcer l’alliance sud-coréano-américaine, en approfondissant leur coopération en matière de dissuasion nucléaire, comme souligné dans la Déclaration de Washington. Cette dernière avait été adoptée, rappelons-le, par les dirigeants des deux nations, Yoon Suk-yeol et Joe Biden, lors de la visite officielle aux Etats-Unis en avril du numéro un sud-coréen.De plus, ce projet de loi inclut une disposition obligeant la fourniture au Congrès d’un rapport sur la question du transfert de l'OPCON - le contrôle des opérations militaires en temps de guerre sur la péninsule à l’armée sud-coréenne - dans les 180 jours suivant l’établissement de la loi. Il demande également de faire un rapport au Congrès d'ici le 1er avril 2025 sur l’évaluation du déploiement et de la structure des forces armées américaines dans la région Indo-Pacifique. Cela inclut donc les GIs en Corée du Sud et au Japon. A cela devront être ajoutées des recommandations sur la manière de les coordonner le plus efficacement possible.