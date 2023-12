Kurt Campbell : l'important est de renforcer la dissuasion contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Kurt Campbell a déclaré que les Etats-Unis se concentreraient davantage sur le renforcement de la dissuasion étendue dans la région, et ce, en collaboration avec la Corée du Sud et le Japon, en réponse à la menace nucléaire de la Corée du Nord.C’est ce que le coordinateur pour l’Indo-Pacifique du Conseil de sécurité de la Maison Blanche a souligné lors d’une audition au Sénat hier pour sa candidature au poste de secrétaire d’Etat adjoint. Il a également exprimé son inquiétude sur le fait que Pyongyang achevait le développement de ses armements et de ses capacités nucléaires, tout en fournissant des munitions militaires à Moscou.Campbell a ensuite accentué son propos sur l’importance stratégique de la région Indo-Pacifique, y compris la Chine, comme un élément essentiel de la politique étrangère américaine. Pour faire face aux menaces dans cette région, il a mis en avant la nécessité d'une coopération solide avec ses alliés, et a fait spécialement référence à l’alliance Séoul-Washington-Tokyo. Il a exprimé l’espoir d’une collaboration trilatérale qui se renforcerait également dans les domaines des chaînes d'approvisionnement et l'énergie. Enfin, il a ajouté que Pékin croit, à tort, que les Etats-Unis étaient dans une phase de déclin rapide et qu’il faut donc mettre un point d’honneur à lui prouver le contraire.