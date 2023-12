Yoon Suk-yeol : l’industrie militaire soutient la sécurité et l’économie de la nation

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a présidé hier la deuxième réunion sur la stratégie d'exportation de l'industrie de la défense, qui s’est tenue à l’entreprise Hanwha Aerospace située à Pangyo en banlieue de Séoul.Le numéro un sud-coréen a souligné que le secteur de l’armement est une industrie stratégique à l’échelle nationale, car il permet un certain développement économique et une meilleure sécurité. Selon lui, cette dernière est d’ailleurs une question de survie. Alors, si les Etats coopèrent sur ce sujet, c’est naturellement qu’ils peuvent travailler main dans la main dans d’autres domaines comme l’économie et la technologie.Yoon a expliqué que le budget de la défense, s’élevant à 60 000 milliards de wons, soit 42,5 milliards d’euros chaque année, doit être considéré comme un investissement, et non comme un coût. Ensuite, il s’est fixé l’objectif de faire figurer la Corée du Sud parmi les quatre premières puissances mondiales en matière d’industrie militaire d’ici 2027. Il compte notamment sur la technologie de pointe liée à l’IA et à l’aérospatiale pour remplir sa feuille de route.Le Bureau présidentiel de Yongsan entend profiter de la visite d’Etat du président au Pays-Bas, prévue la semaine prochaine, pour élargir le marché dont pourrait tirer parti Séoul. Son séjour vise principalement à la collaboration bilatérale en ce qui concerne les semi-conducteurs, pièces essentielles des équipements militaires de pointe. Le numéro un sud-coréen se rendra à la salle blanche d’ASML, le leader mondial des puces électroniques. C’est une première historique pour un dirigeant étranger.