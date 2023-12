Redback : Hanwha conclut un contrat d’exportations avec l’Australie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va exporter en Australie 129 véhicules blindés de combat d'infanterie, appelés « Redback ». Selon l’Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA), Hanwha Defense Australia a signé un contrat de 2,4 milliards de dollars avec le Capability Acquisition and Sustainment Group (CASG). Il s’agit du deuxième équipement terrestre qu’une entreprise sud-coréenne livrera à Canberra, après l’obusier automoteur K-9 Thunder.En juillet dernier, la filiale de Hanwha Defense avait été sélectionnée comme partenaire privilégié pour la phase 3 du projet « Land 400 » de l’Australie. Ce dernier consiste à acquérir les véhicules de combat d'infanterie à chenilles. Ce contrat a été décroché après une concurrence féroce face à des sociétés européennes. « Redback » tient son nom de « Redback spider » ou la « veuve noire à dos rouge », l’araignée endémique de l’Océanie.La DAPA s’est félicitée de cette vente, indiquant que c’est la preuve du potentiel des armes sud-coréennes sur le marché mondial. Elle a également ajouté que c’était le fruit des efforts conjoints des ministères et agences concernés. Le chef de la DAPA, Eom Dong-hwan, a déclaré les poursuivre afin que Séoul et Canberra fortifient leur coopération dans la sécurité de la région indopacifique.