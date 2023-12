Ministre de la Réunification : rencontre avec des victimes d’enlèvement par le Nord

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification, Kim Young-ho, a organisé hier une réunion pour réconforter les victimes d’enlèvement par la Corée du Nord dans le complexe gouvernemental de Séoul. C’est la première fois en dix ans que ce dernier rencontre des anciens détenus du royaume ermite.A cette réunion ont participé quatre victimes, Ko Myeong-seop, Lee Jae-geun, Lee Han-seop et Choi Wook-il. Choi Seong-ryong - président de l'Association des familles des victimes d’enlèvement par Pyongyang avant et après la guerre - était également présent. Au total, neuf d’entre elles ont pu revenir au sud du 38e parallèle, et six sont encore en vie. Les quatre présentes à cette réunion avaient été enlevées dans les années 1970 et détenus entre 28 à 32 ans. Elles avaient réussi à s’échapper entre les années 2000 et 2007.Ko Myeong-seop a demandé au ministre d'inclure ces victimes dans les réunions de familles séparées par la guerre de Corée. Cela afin de vérifier la présence, ou non, des membres de leur famille au nord du 38e parallèle, et de les revoir. Choi Wook-il a également remis une lettre au ministre, dans laquelle il demande que des efforts soient faits afin d’assurer la sécurité et la confirmation de la vie des familles laissées en Corée du Nord.En réponse, Kim Young-ho leur a adressé des mots de réconfort. Il a souligné que le gouvernement condamnerait fermement les violations des droits de l’Homme par Pyongyang, en collaborant avec la communauté internationale, et qu’il ferait pression afin de résoudre le problème des victimes de l’enlèvement le plus efficacement possible et dans les plus brefs délais.