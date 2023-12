Balance courante : excédent en octobre pour le 6e mois consécutif

Photo : KBS News

La balance courante a accusé un excédent de 6,8 milliards de dollars en octobre dernier. C’est ce que nous apprennent les chiffres publiés par la Banque de Corée (BOK) aujourd’hui. Le solde reste donc positif pour le sixième mois de suite. Le surplus des dix premiers mois de l’année a cependant baissé de 14,6 % en glissement annuel, soit 23,37 milliards de dollars. Plus précisément, en octobre, la balance commerciale était excédentaire pour le septième mois d’affilée, mais le volume a diminué par rapport au mois précédent.Les exportations ont grimpé de 7,6 % sur un an pour atteindre 57 milliards de dollars. Elles ont enfin pris la courbe ascendante après leur régression constante qui avait débuté en septembre 2022. Selon la BOK, les voitures et les produits pétroliers ont conduit cette hausse. A noter que les ventes ont notamment augmenté auprès des Etats-Unis, de l’Asie du Sud-est et du Japon.Quant aux importations, elles ont reculé de 4,3 % avec 51,65 milliards de dollars. Cependant, le rythme de cette diminution a ralenti par rapport au mois septembre.La balance des services a enregistré un déficit de 1,25 milliard de dollars. Mais la perte a diminué sur un mois grâce à une amélioration dans le secteur touristique, porté par la hausse du nombre de voyageurs venant de l’Asie du Sud-est et du Japon.Enfin, la balance des revenus primaires a été excédentaire de 2,77 milliards de dollars, et dans le compte financier, l’actif net a augmenté de 8,37 milliards de dollars.