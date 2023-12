Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, plus de la moitié des hommes dans la trentaine et la quarantaine sont « obèses ». C’est ce que révèlent les résultats d’une étude que l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a mené l’année dernière et publié aujourd’hui.En détails, le taux d’obésité chez les messieurs a progressé de 10 points ces 10 dernières années. Et ce sont, en effet, les trentenaires qui sont le plus en surpoids (55,7 %). Ils sont suivis par ceux dans la tranche d’âge 40-50 ans (53,6 %).Chez les dames, quant à elles, la prévalence de l’obésité reste quasi identique : 25,1 % en 2013 et 25,7 % en 2022.