Sondage : la popularité de Yoon se maintient à 32 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité de Yoon Suk-yeol est restée stable avec 32 % par rapport à la dernière semaine de novembre. C’est ce que nous apprend l’enquête de Gallup Corée réalisée auprès de citoyens de plus de 18 ans entre le 5 et le 7 décembre.Pour 31 % des répondants, son bilan est positif notamment grâce à ses dernières actions diplomatiques. La défense et la sécurité ainsi que l’économie et la vie du peuple ont été évoquées par 6 % des interrogés. Le pourcentage de personnes ayant un avis négatif, quant à lui, a baissé d’un point pour atteindre 59 %. Pour 19 % d’entre elles, cela est dû à la conjecture économique, à la vie du peuple et aux prix de la vie, et 13 % ont choisi la diplomatie.En ce qui concerne les partis politiques, la formation présidentielle, le PPP, est soutenue par 35 % des sondés, soit une hausse de 2 points. Quant au Minjoo, première force de l’opposition de centre-gauche, il a recueilli 33 %, en recul de 1 point. Le Parti de la justice, une petite formation progressiste, a obtenu 4 %, et 27 % des sondés ont déclaré ne défendre aucun parti.S’agissant des élections législatives prévues l’année prochaine, 35 % pensent que les candidats du PPP doivent être élus à la majorité pour épauler l’administration de Yoon, tandis que 51 % ont donné l’opinion contraire, afin de justement pondérer le pouvoir du gouvernement.A propos du potentiel futur dirigeant politique, le patron du Minjoo, Lee Jae-myung, est arrivé en tête avec 19 % des réponses. Viennent ensuite le ministre de la Justice, Han Dong-hoon (16 %), et le maire de Daegu, Hong Joon-pyo (4 %).Ce sondage a été réalisé par téléphone portable avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.