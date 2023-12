Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a adopté, cet après-midi, la motion de nomination de Cho Hee-dae à la tête de la Cour suprême. Après la retraite de son prédécesseur Kim Myeong-soo en septembre dernier, ce poste était vacant depuis 74 jours. En cause : le rejet de la candidature de Lee Gyun-yong par le Parlement.Parmi 292 députés présents aujourd’hui dans l’Hémicycle, 264 ont voté pour, 18 contre et 10 se sont abstenus. Lors de la réunion de la Commission spéciale d'audition des nominations qui s’est tenue ce matin, le rapport d’examen de Cho a été entériné sans affrontement entre la majorité et l’opposition.