Parlement : rejet des lois « l’enveloppe jaune » et sur la radiodiffusion

Photo : YONHAP News

La loi de « l’enveloppe jaune » et les trois lois sur la radiodiffusion viennent d’être rejetées à l’Assemblée nationale.175 voix pour et 115 contre pour la première qui constitue l’amendement des articles 2 et 3 de la législation sur les syndicats. Elle restreint l’action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre des grévistes. Elle limite également le montant des éventuelles indemnisations. 177 bulletins favorables et 113 avis contraires pour les trois projets de loi sur la radiodiffusion, visant à réviser la structure de gouvernance des radiodiffuseurs publics.Toutes avaient été adoptées lors de la séance plénière du 9 novembre, à l’initiative du Minjoo, la première formation d’opposition. Mais le président de la République les avait rejetées en exerçant son droit de veto.Pour adopter un texte qui a été retoqué par le chef de l’Etat, la majorité des députés doit être présente au Parlement pour le vote, et le consentement des deux tiers est obligatoire. Comme le Parti du pouvoir du peuple (PPP), représente plus d’un tiers des sièges, l’approbation de ces lois était quasiment impossible.