Yoon Suk-yeol entame aujourd'hui une visite d'Etat aux Pays-bas

Yoon Suk-yeol entame aujourd'hui une visite d'État aux Pays-Bas. Il va effectuer un programme de cinq jours et trois nuits jusqu’au 15 décembre, à l’invitation du roi Willem-Alexander. Il s’agit de la première visite d’État d’un président sud-coréen depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1961.L'objectif principal de ce déplacement est de renforcer la coopération économique bilatérale avec le pays, deuxième partenaire commercial européen et l'un des plus importants équipementiers de semi-conducteurs.Le programme le plus attendu est la visite aux usines d'ASML, qui est l'unique producteur au monde de systèmes de gravure ultraviolet extrême (EUV), nécessaires aux semi-conducteurs de haut niveau.Le chef d'État sera accompagné des dirigeants des deux premières entreprises sud-coréennes, Lee Jae-yong de Samsung Electronics et Chey Tae-won de SK. Il a d'ailleurs annoncé dans une interview écrite pour l'Agence France-Presse (AFP) que sa visite à l'ASML constituerait un tournant important dans l'alliance entre Séoul et Amsterdam concernant les semi-conducteurs.Yoon s'entretiendra également avec le Premier ministre néerlandais Mark Lutte à La Haye avant de se rendre au Mémorial de Yi Jun, un résistant coréen contre l'occupation japonaise. Le dernier jour, il prévoit de retourner à la capitale pour organiser une réunion avec des vétérans de la guerre de Corée et un forum de business coréano-néerlandais.