Météo : n’oubliez pas votre parapluie !

Photo : YONHAP News

Ce lundi, le temps est gris et des précipitations sont à prévoir sur tout le territoire. Météo-Corée a également envisagé des orages, attention donc aux rafales de vent, au tonnerre et aux éclairs.Côté mercure, on enregistre ce matin 9°C à Séoul, Suwon et Gangneung, 13 °C, dans le Jeolla et 14 à Busan. Sur l’île méridionale de Jeju, il fait 16 °C.Cet après-midi, la douceur va se poursuivre, toujours sous la pluie. Il fera entre 9 et 13°C dans la moitié nord, et entre 14 et 16°C dans le sud. La température plus élevée sera, sans surprise, sur l’île de Jeju avec 20°C.La pluie devrait cesser dans la majorité des régions dans la matinée de mardi. Cependant, de fortes chutes de neige devraient tomber dans les montagnes de la province de Gangwon dans la nuit, alors faites attention à vous !