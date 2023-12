Otan : visite d'une délégation ce mercredi

Photo : YONHAP News

Les ambassadeurs de huit pays membres de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) arriveront ce mercredi au pays du Matin clair. Cette visite aura pour objectif de renforcer les liens entre l’institution et l’Indopacifique.La délégation, dont font partie les représentants des Etats-Unis et du Royaume-Uni, rencontreront des officiels diplomatiques et militaires sud-coréens pour discuter du soutien bilatérale. Ils auront aussi rendez-vous avec des experts du monde académique.Rappelons que la Corée du Sud et l’Otan avaient élevé le niveau de leurs relations de coopération lors d’un sommet tenu en juillet dernier. Les deux parties avaient décidé de renforcer leur alliance dans onze domaines, tels que la défense numérique et les technologies militaires de pointe. Les mesures à suivre devraient être à l’ordre du jour de la réunion à venir.Il est aussi fort probable que les ambassadeurs visitent la zone démilitarisée (DMZ), alors que l’institution politique et militaire avait dénoncé le tir nord-coréen d’un satellite espion le mois dernier. Cependant, les pays membres de l’organisation ne partagent pas la même opinion sur l’élargissement de son influence vers l’Asie. Par exemple, cette visite pourrait notamment irriter la Chine. Pour ces raisons, les activités de la délégation se dérouleront en grande partie en privé.